Max Verstappen heeft een volgend talent aangetrokken voor zijn raceteam Verstappen Racing: de Belgische Dries van Langendonck. De viervoudig wereldkampioen ontfermt zich zo voor het eerst over de coureursontwikkeling van een jong talent. De vijftienjarige Van Langendonck was al onderdeel van het McLaren Driver Development Programme en zal dat ook tijdens de samenwerking met Verstappen Racing blijven.

Dries van Langendonck werd in 2023 wereldkampioen in de karting en sloot zich in juli 2024 aan bij het Driver Development Programme van McLaren. De nieuwe deal met Verstappen Racing zorgt ervoor dat de jonge coureur ‘extra ondersteuning en begeleiding van Max Verstappen en zijn managementteam’ ontvangt in zijn opmars door de junior raceklassen. Van Langendonck debuteerde in 2025 in de Formule 4 namens Rodin Motorsport.

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Verstappen legt zelf uit waarom hij zich ontfermt over de jonge coureur. “Ik ben onder de indruk van de snelle ontwikkeling die Dries heeft doorgemaakt tijdens zijn carrière en het talent dat hij heeft laten zien, zowel in het karten als tijdens zijn eerste stappen in de open formuleklasses”, vertelt hij aan Verstappen.com. “Na het leren kennen van Dries en zijn familie, ben ik ervan overtuigd dat hij alle potentie heeft om een toekomstige geweldige coureur te worden. Daarom zullen mijn managementteam en ik, met de simulator ondersteuning van Verstappen Racing Pro Simulation, Dries helpen om zijn ultieme doel, de Formule 1, te bereiken.”

‘Erg dankbaar’

Ook Van Langendonck is blij met de aangekondigde samenwerking. “Verstappen Racing biedt de support die ik nodig heb om mijn carrière naar een hoger niveau te tillen en is een belangrijke stap op weg naar de Formule 1, mijn ultieme doel”, vertelt de Belgische coureur. “Het is geweldig om te kunnen leren van zo’n ervaren coureur als Max en de steun te hebben van zijn professionele managementteam, naast dat van McLaren Racing. Ik ben erg dankbaar. Ik zal blijven pushen om maximaal te presteren, terwijl ik bezig ben met wat ik het liefst doe: racen.”

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