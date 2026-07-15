Max Verstappen hoopt zich komend weekend te herpakken bij de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull gleed tien dagen geleden van de baan tijdens de GP van Groot-Brittannië. Na afloop was hij witheet op het team. Het was voor Verstappen zijn tweede crash in korte tijd, na zijn crash in de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk.

“Het was fijn om even rust te hebben”, stelt Max Verstappen in een persbericht van Red Bull. “Hoewel Silverstone een lastig weekend was, ben ik vorige week met het team in de fabriek aan de slag geweest in de simulator.”

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“Wat betreft Spa: dat is mijn favoriete circuit op de kalender en het is altijd geweldig om er terug te keren. Ik denk dat het uitdagender kan worden door de beperkingen in het energiemanagement op de rechte stukken, maar we hebben hier in het verleden goed gepresteerd, dus je weet nooit wat er gaat gebeuren”, aldus de viervoudig wereldkampioen van Red Bull.

Speciale helm

Verstappen bevestigt dat hij op Spa-Francorchamps weer zijn speciale helm met oranje leeuw zal dragen. “Een eerbetoon aan de fans, die hier geweldig zijn en me door de jaren heen enorm hebben gesteund”, aldus Verstappen. De Limburger won de GP van België drie keer in het verleden, in 2021, 2022 en 2023.

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