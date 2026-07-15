Günther Steiner denkt dat Max Verstappen spijt heeft dat hij niet eerder naar Mercedes is vertrokken. De viervoudig wereldkampioen wordt al jarenlang nadrukkelijk gelinkt aan een transfer, maar bleef altijd trouw aan Red Bull. Te midden van nieuwe exit-geruchten en vermeende spanningen tussen de Nederlander en zijn team rijst de vraag of Verstappen nog bij Mercedes terechtkan. Inmiddels worden ook McLaren en Ferrari genoemd als mogelijke bestemmingen.

Vorig jaar bleek Red Bull al een stuk minder competitief dan voorheen. Bovendien werd het team steeds verder gedestabiliseerd door het vertrek van enkele belangrijke kopstukken, onder wie Christian Horner, Helmut Marko, Adrian Newey en Jonathan Wheatley. Desondanks krabbelde de Oostenrijkse renstal onder het gezag van Laurent Mekies langzaam op. Verstappen kon zich in de tweede seizoenshelft definitief mengen in de titelstrijd en sprak opnieuw zijn vertrouwen uit in Red Bull.

Spanningen

In het huidige seizoen loopt het team echter opnieuw achter de feiten aan. Terwijl Mercedes en Ferrari in de eerste Grands Prix konden strijden om de overwinning, moest Verstappen zich tevredenstellen met ‘slechts’ twee podiumplaatsen. Na de GP van Groot-Brittannië liepen de spanningen tussen hem en Red Bull bovendien hoog op. Nadat hij in Oostenrijk door een gebrekkige achtervleugel crashte, viel hij op Silverstone opnieuw uit door een vergelijkbaar probleem. “Supergevaarlijk”, fulmineerde de Nederlander na afloop van de race.

LEES OOK: Sergio Pérez voelde zich ‘alleen gelaten’ bij Red Bull: ‘Alles draaide om Max Verstappen’

Steiner gaat er inmiddels van uit dat Verstappen spijt heeft van zijn keuze om bij Red Bull te blijven. De voormalig teambaas vermoedt dat de 28-jarige coureur in het verleden concrete aanbiedingen heeft gehad van Mercedes, maar daar niet op is ingegaan. Inmiddels zou de deur bij Toto Wolff definitief gesloten zijn voor Verstappen. “Ik weet zeker dat hij (Verstappen, red.) er spijt van heeft dat hij niet naar Mercedes is gegaan”, aldus Steiner in de Red Flags-podcast.

Deur gesloten

“Destijds vonden er allerlei onderhandelingen plaats tussen George (Russell, red.) en Mercedes”, doelde hij op het afgelopen seizoen. “Ik denk dat Max het alternatief was voor Toto Wolff, maar die wist simpelweg niet zeker wat de toekomst zou brengen. Daardoor ging die kans aan zijn neus voorbij. Dat was hét moment voor hem om naar Mercedes te vertrekken, maar tegelijkertijd weet ik niet of zijn contract dat had toegestaan. Red Bull overtuigde hem bovendien om te blijven en de nieuwe reglementen af te wachten. Maar nu wijst alles erop dat het te laat is voor een transfer naar Mercedes.”

LEES OOK: Geen plek voor Verstappen bij Mercedes? ‘Toto Wolff te slim om hem te contracteren’

Volgens Steiner wil Toto Wolff koste wat kost vasthouden aan de huidige line-up. De Oostenrijker beschikt volgens hem met Russell over ‘een hele sterke’ coureur en ziet in Antonelli zijn volgende ‘superster’. “Max is veel duurder dan George en zou Kimi (Antonelli, red.) alleen maar extra onder druk zetten”, lichtte hij toe. “Volgens mij is Toto Wolff slim genoeg om zo’n deal niet te sluiten.”

Volgens Steiner zou Verstappen Antonelli onnodig onder druk zetten bij Mercedes (Getty Images)

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.