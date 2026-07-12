Max Verstappen wordt al geruime tijd gelinkt aan een transfer naar Mercedes. Vorig jaar draaide de geruchtenmolen al overuren toen Red Bull voor het eerst een stap terugdeed in de F1-rangorde. Inmiddels wordt er ook volop gespeculeerd over een mogelijke samenwerking met McLaren. Weinig verrassend, zo vindt oud-teambaas Günther Steiner. Hij merkt op dat Mercedes-topman Toto Wolff ’te slim is’ om Verstappen nu nog aan boord te halen.

Volgens Steiner heeft Mercedes geen reden om de huidige coureursbezetting te destabiliseren. “Waar zou hij (Verstappen, red.) naartoe kunnen gaan? Als Red Bull hem niet langer bevalt, zijn er genoeg andere teams waar hij terechtkan, maar die hebben niet het geld om zijn salaris te betalen en beschikken ook niet over de auto die hij zoekt”, aldus de voormalig Haas-teambaas in de Red Flags-podcast. Mercedes – dat Verstappen regelmatig het hof maakte – kan hem wel betalen en beschikt bovendien over een competitieve auto.

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Toch betwijfelt Steiner of Toto Wolff nog altijd interesse heeft. “Waarom zou Mercedes hem nemen? Dat team heeft zijn volgende superster al gevonden (Antonelli, red.) en beschikt met George (Russell, red.) ook over een zeer goede coureur. Waarom zou je dan nog meer geld investeren om Max binnen te halen? Max zou alleen kunnen komen als George vertrekt. Maar hij is veel duurder dan George en zou Kimi alleen maar onder druk zetten. Volgens mij is Toto Wolff slim genoeg om zo’n deal niet te sluiten, zeker omdat het simpelweg veel meer zou kosten.”

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