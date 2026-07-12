Bij Red Bull Racing hebben ze betere tijden gekend. Niet alleen door het echec in Silverstone tijdens de afgelopen race, ook in Barcelona en Oostenrijk lag de renstal al onder een vergrootglas. Al kwam dat vooral door de discussie over A- en B-teams. In FORMULE 1 Magazine lees je een reportage. Die staat nu ook online.
Red Bull onder een vergrootglas: hoe A- en B-teams voor discussie zorgen
Bas Holtkamp
12 juli 2026
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