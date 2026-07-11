Achter de alom gerespecteerde Williams-teambaas James Vowles gaat een vrolijke man schuil die familie en vrienden hoog in het vaandel heeft staan. Een man van de wereld ook. In gesprek over F1-passie, het privéleven, een bijzondere band met Nederland en meer. “Frikandel speciaal. I love it.”

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