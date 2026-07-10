Drie sterke vrouwen, drie scherpe meningen. In iedere editie van FORMULE 1 Magazine reageren Stéphane Kox, Paulien Zwart en Chatilla van Grinsven, ieder vanuit hun eigen perspectief, op een prikkelende stelling. Dit keer: ‘In topsport hoort valsspelen er gewoon bij, alles voor de winst!’

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