Drie sterke vrouwen, drie scherpe meningen. In iedere editie van FORMULE 1 Magazine reageren Stéphane Kox, Paulien Zwart en Chatilla van Grinsven, ieder vanuit hun eigen perspectief, op een prikkelende stelling. Dit keer: ‘In topsport hoort valsspelen er gewoon bij, alles voor de winst!’
VrouwenVisie: ‘In topsport hoort valsspelen er gewoon bij, alles voor de winst!’
Lars van den Brink
Frank Woestenburg
10 juli 2026
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