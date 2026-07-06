De Britse fans op Silverstone juichen voor vijf coureurs uit eigen land. De jongste van hen heet Arvid Lindblad, de razendsnelle rookie van Racing Bulls. Hij werd zondag bij de Grand Prix van Groot-Brittannië als zevende geklasseerd en eindigde daarmee voor de vierde maal op rij alweer in de punten. Een interview.
Nieuwe Britse held Arvid Lindblad: ‘Gaaf om met Lewis op de grid te staan’
Getty Images
Matthijs Nijhuis
6 juli 2026
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