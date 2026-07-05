Arvid Lindblad mag voor zijn thuispubliek vanaf de negende plek starten tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Racing Bulls-coureur benadrukt dat de engineers goed werk hebben geleverd, maar toch is hij niet helemaal tevreden. “De laatste drie rondes deed ik elke keer hetzelfde. Het voelt alsof ik de laatste keer meer had kunnen geven”, aldus Lindblad.

Arvid Lindblad rijdt dit weekend voor het eerst als Formule 1-coureur in eigen land. Voor de Engelsman is daarom een negende positie met zijn Racing Bulls een goede prestatie, maar toch ziet Lindblad vooral nog verbeteringen. “Ik ben een beetje blijer dan vorige week, maar nog steeds niet super tevreden. Ik ben gewoon geïrriteerd dat ik de laatste drie rondes elke keer hetzelfde deed. Het voelt alsof ik de laatste keer meer had kunnen geven. Daar zat meer in”, vertelt Lindblad na de kwalificatie in Silverstone.

LEES OOK: Max Verstappen over titelstrijd: ‘Daar moeten ze mij niet meer naar vragen’

Volgens Lindblad heeft het niet aan zijn team gelegen, want die hebben uitstekend werk gedaan. “De engineers hebben mij echt goed geholpen door de sessie heen om alles eruit te halen. In Q1 was het niet gemakkelijk, maar in Q3 hadden we een sterke auto. Het was dus niet de meest eenvoudige sessie. Maar ik denk dat het vooral een teamprestatie is vandaag om de auto in het derde gedeelte van de kwalificatie te krijgen”, geeft de Racing Bulls-coureur aan.

Niet alleen Lindblad, maar ook zijn teamgenoot Liam Lawson behaalde wederom Q3. Dat is volgens de Engelsman een sterke prestatie. “Het is een goede week tot nu toe voor ons. Het team doet echt zijn best en wanneer we een redelijke ronde neer zetten en de basis op een rijtje hebben, dan kunnen we met twee auto’s in Q3 rijden. Dat we die snelheid hebben is fijn en ik geniet ervan”, aldus Lindblad.

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.