Het probleem van het managen van de energie in de huidige F1 leek even op de achtergrond te zijn beland, maar keert zoals verwacht op Silverstone terug. Ook voor de komende Grand Prix in België is Max Verstappen sceptisch: “Dat wordt weer van hetzelfde.”

Een kwestie van uitzitten, weet ook de kopman van Red Bull Racing. “Dit is hoe de Formule 1 is op dit moment, daar kun je niet veel van maken. Spa en ook Monza worden weer van hetzelfde. En dat is jammer, want ik vind Spa een heel mooi circuit. Maar dat is niet leuk met deze auto’s.”

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De huidige staat van de koningsklasse van de autosport in combinatie van de tegenslagen bij Red Bull maakt Verstappen niet bepaald vrolijk. In Oostenrijk grapte hij nog dat hij naar Tibet wilde om daar als een Boeddha te relaxen. Nu klinkt hij eerlijker dan grappig: “Je kijkt ernaar uit om naar huis te gaan.”

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