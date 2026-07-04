George Russell heeft zich als vierde gekwalificeerd voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Brit is tevreden met zijn kwalificatie, maar had gehoopt op meer. De Mercedes-coureur kijkt naar een gat van ruim drieënhalf tiende naar Kimi Antonelli toe. “Kimi is de man die in vorm is op het moment”, aldus Russell.

George Russell zal de race in Silverstone starten vanaf de vierde positie, achter teamgenoot Kimi Antonelli, Charles Leclerc en Lewis Hamilton. “De auto voelde goed, maar ik heb moeite met de snelheid op de rechte stukken. We dachten dat we het probleem vanochtend hadden opgelost, maar het blijkt dus dat dat niet het probleem was. Dat helpt de situatie zeker niet”, vertelt de Mercedes-coureur na de kwalificatie.

LEES OOK: Toto Wolff verwacht nieuw duel met Ferrari: ‘Het wordt weer een jojo’

In het eerste gedeelte van de kwalificatie schoot de Engelsman in Luttfield rechtdoor, waardoor het een vraag was of hij door kon rijden. Russell wist de auto uit het grind te halen en kon nog een rondje rijden, waardoor hij alsnog Q3 behaalde. Toch kijkt Russell vooruit naar de race, maar ziet in dat Antonelli lastig te verslaan is. “Het ligt eraan wie na ronde één op kop ligt. Kimi is de man die in vorm is op het moment en alles werkt voor hem super goed. Dus als hij na ronde één nog steeds aan kop ligt, wordt het voor de rest moeilijk om met hem te vechten”, aldus Russell.

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.