Toto Wolff is tevreden met het resultaat van Kimi Antonelli en George Russell in de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Volgens Wolff kwam dit door de wind en heeft het niks met de auto zelf te maken. Voor Antonelli is het weer een sterk resultaat volgens Wolff. Toch kijkt de Oostenrijker vooral vooruit naar de race. “Het gaat hopelijk net zo interessant worden als vandaag”, aldus Wolff.

Toto Wolff ziet zijn rijders starten vanaf de eerste positie, Kimi Antonelli, en de vierde plek, George Russell. Voor Wolff is dit een prima resultaat. Toch veroorzaakte Russell aan het begin van de kwalificatie een gele vlag. “Het leek op een windvlaag. Het waaide zo hard vandaag, dus het zag er heel apart uit. Later dan zijn stoeltje en blijkbaar zat er een stukje grind onder zijn stoel vast. Die is er waarschijnlijk ondergekomen toen hij ervan af ging”, vertelt Wolff in de paddock na de kwalificatie in Silverstone.

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Voor Antonelli was het een ander verhaal, want hij reed wederom naar de pole position. “Hij gaat goed om met de druk. Toen hij naar buiten ging zei hij: ‘Waarom ben ik als eerste.’ Coureurs haten het om als eerste te zijn. Het is een voordeel, maar tegelijkertijd ook een nadeel. Maar hij doet het dan gewoon en stopt die negativiteit weg en gaat ervoor zitten”, benadrukt de Mercedes-teambaas.

De race zal volgens Wolff gaan tussen Mercedes en Ferrari, maar hij hoopt op een interessante race. “Ik denk dat het weer een jojo wordt in de beginfase van de race tussen de Ferrari’s en ons. Het gaat hopelijk net zo interessant worden als vandaag”, besluit Wolff.

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