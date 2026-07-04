Kimi Antonelli kende naar eigen zeggen de nodige stress op jacht naar de pole position voor de GP Groot-Brittannië. “Ik hou er namelijk niet van om als eerste de baan op te gaan en de wind was ook nog lastig.”

De Italiaanse WK-leider maakte in de kwalificatie de favorietenrol waar. Eerder op de dag won hij ook al de sprintrace op het circuit van SIlverstone. “Het doet me goed dat ik nu ook de pole heb veroverd. Alles kwam samen. De wind was wel onvoorspelbaar, maar het is gelukt.”

Aan zijn bolide veranderden Mercedes en Antonelli richting de kwalificatie niets. Dat was ook niet nodig. “We hebben gewoon een goede afstelling gevonden, dat zat wel goed. En die heeft me een prima kwalificatie opgeleverd.”

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