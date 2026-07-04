Zevende. Meer zit er niet in voor Max Verstappen in Silverstone. Een dag eerder nog derde in de sprintkwalificatie. Vorige week nog op het podium in Oostenrijk. Het contrast is groot. “We komen gewoon tekort”, vat hij de zaterdag samen.

Oostenrijk was Oostenrijk, Silverstone is Silverstone, meent Verstappen. “Iedereen komt ook altijd weer met updates. Dit weekend ook weer bij andere teams. En dan ziet het er weer anders uit want die verhouding past zich dan weer aan.” Maar de conclusie blijft volgens Verstappen hetzelfde: Red Bull komt tekort.

Door de budgetcap komt er geen ongelimiteerde stroom aan nieuwe onderdelen aan. Verstappen weet het. “Daardoor kun je ook niet meer heel veel updates op de auto zetten.” Stap voor stap dus. Race voor race. “En op circuits waar je heel gelimiteerd bent met energie, lijkt het erop dat wij het wat moeilijker hebben.” Silverstone is zo’n circuit.

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Toch relativeert hij. Want deze zevende plek is nog geen reden voor paniek. “Je kunt natuurlijk niet na één slechte kwalificatie allemaal dingen zeggen, want dat heeft ook geen zin. Maar ik hoop wel dat er nog wat betere weekenden aankomen, zoals vorige week.”

Of hij nog gelooft in de titel? “Daar moeten ze mij niet meer naar vragen,” zegt hij droog. En dan, tussen alle ernst door, gooit hij het over een andere boeg. “Ik kijk wel uit naar de zomerstop, maar die is mij niet lang genoeg”, zegt hij met een knipoog.

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