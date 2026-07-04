Max Verstappen kwalificeerde zich zaterdag op een teleurstellende zevende plaats voor de GP van Groot-Brittannië. Al tijdens de verschillende sessies klaagde hij steen en been over de boordradio. “Wat een ramp… ongelooflijk”, zei hij over de Red Bull-motor. Met het oog op de hoofdrace op zondag zou hij de RB22 het liefst rigoureus onder handen nemen en desnoods een gridstraf incasseren. “Als ik nu op P7 start, blijf ik daar toch wel rijden.”

“Ik had gewoon geen topsnelheid”, verzuchtte Verstappen na afloop van de zaterdagsessie. “Op al die rechte stukken verbruik je meer batterij en daardoor wordt het in de laatste sector altijd een drama.” De Nederlander benadrukte dat de problemen pas in de kwalificatie de kop opstaken. “Het liefst zou ik alles aanpassen en morgen gewoon achteraan starten”, doelde hij op een mogelijke gridstraf. “Als je op P7 start, blijf je daar toch wel hangen. Wat dat betreft heb ik liever dat we alles omgooien, want de auto liep gewoon niet.”

‘Gebeuren vage dingen’

In de aanloop naar het weekend liet Verstappen al weten dat hij ‘in de lach schoot’ toen hij simulatorrondjes reed op Silverstone. De nieuwe auto’s, die sterk leunen op energiebeheer, lenen zich dermate slecht voor het snelle Britse circuit, dat de coureurs op meerdere plekken zonder accuvermogen komen te zitten. “In dat opzicht is het niet slechter dan verwacht, maar als je kijkt naar de balans van de auto, doen wij het wél slechter dan verwacht.”

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In vergelijking met de GP van Oostenrijk, waar Verstappen naar eigen zeggen ‘weer kon meedingen naar de overwinning’, slaat Red Bull een modderfiguur op Silverstone. Volgens de Nederlander heeft dat ook deels te maken met de upgrades van de concurrentie. “Dit weekend hebben we ook gezien dat veel andere teams nieuwe onderdelen hebben meegenomen en dan ziet het er meteen weer anders uit. Maar over het algemeen komen we gewoon tekort. Er gebeuren iets te veel vage dingen.” Toch bestempelde de FIA de Red Bull-motor enkele weken geleden nog als de meest competitieve van het veld. “Laat ik daar maar niet te veel meer over zeggen”, grijnsde Verstappen, die eerder al vraagtekens plaatste bij die FIA-rangschikking.

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