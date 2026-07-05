Na een teleurstellende zaterdag voor Red Bull erkent teambaas Laurent Mekies dat de RB22 nog tekortkomt. Max Verstappen worstelde met een gebrek aan balans en topsnelheid en kwalificeerde zich slechts als zevende, terwijl Isack Hadjar met een knappe vijfde plaats juist voor een lichtpuntje zorgde.

Zaterdag verliep frustrerend voor het team uit Milton Keynes. Hoewel Max Verstappen zich op vrijdag als derde kwalificeerde voor de sprintrace, moest hij daarin genoegen nemen met de zesde plaats. In de kwalificatie voor de hoofdrace kwam hij vervolgens niet verder dan de zevende startpositie. Een gebrek aan topsnelheid en een lastige balans van de auto speelden hem parten.

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Ook teamgenoot Isack Hadjar kende een moeizame sprintrace, waarin hij buiten de punten finishte. In de kwalificatie revancheerde de Fransman zich echter knap met een vijfde startplaats, zijn beste resultaat sinds de Grote Prijs van Monaco. Daarmee was hij bovendien sneller dan zijn teamgenoot. “Om eerlijk te zijn, hebben we een stap terug gezet ten opzichte van Oostenrijk. Vanaf het begin van het weekend hebben we het lastig gehad”, gaf teambaas Laurent Mekies na afloop van de kwalificatie toe. “We zijn nog steeds aan het leren hoe we de juiste balans met deze auto kunnen vinden en dat bleek hier op Silverstone lastiger dan verwacht.”

Kleine verschillen

Mekies legde uit dat het team weliswaar dicht bij de kop van het veld zat, maar Verstappen geen auto kon geven waarmee hij zijn volledige potentieel kon benutten. “Vandaag stonden we iets verder van poleposition dan gisteren en aan Max’ kant van de garage verliep de middag moeizamer”, aldus Mekies. “We hebben hem nooit een auto kunnen geven waarmee hij kon pushen zoals hij wilde. Hij verloor snelheid op de rechte stukken en als de verschillen tussen de topteams zo klein zijn, kost dat je direct meerdere posities.”

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Ondanks de teleurstelling over het resultaat van Verstappen sprak Mekies vol lof over Hadjar. De Fransman wist ondanks vergelijkbare beperkingen een knappe vijfde startplaats te veroveren. “Isack heeft het goed gedaan, gezien de beperkingen die hij ook met zijn auto had. Vandaag lijken we het derde beste team te zijn, dus laten we kijken hoe we dat morgen kunnen verbeteren.”

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