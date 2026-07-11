‘Spygate’ ging de geschiedenis in als een spionagezaak. Maar het schandaal uit het F1-seizoen 2007 is ook het verhaal van diepe minachting, een meedogenloze afrekening, botsende ego’s, toeval, giftige rivaliteit, blinde ambitie en een mysterieuze dood in het holst van de nacht. En misschien zelfs wel van een wereldtitel die werd gefikst. “Inmiddels weet ik wat er toen gebeurd is, maar ik mag er niet over praten.”

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