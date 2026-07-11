Al enige tijd doen geruchten over Oscar Piastri’s toekomst bij McLaren de ronde. De Australiër werd zelfs gelinkt aan een coureurswissel met Max Verstappen, waardoor de 25-jarige coureur naar verluidt zou overstappen naar Red Bull. Klinkklare onzin, volgens Piastri’s manager Mark Webber: “Er wordt veel onzin geschreven over hem en andere teams”.

Oscar Piastri rijdt sinds 2023 voor McLaren. De Australiër streed twee jaar later voor het eerst mee voor de titel, maar moest in Abu Dhabi toezien hoe teamgenoot Lando Norris, met een voorsprong van slechts dertien WK-punten, tot wereldkampioen werd gekroond. Sindsdien doen de geruchten over Piastri’s verdere toekomst bij McLaren de ronde. De Australiër werd zelfs gelinkt aan een coureursruil met Max Verstappen bij Red Bull.

LEES OOK: Jenson Button tempert verwachtingen Aston Martin: ‘Staan niet ineens op het podium’

Piastri heeft echter nog een meerjarig contact bij McLaren en bevestigde tijdens de GP Groot-Brittannië nog altijd gelukkig te zijn bij de papaja’s: “Ik heb een contract, en ik heb meerdere keren vanuit het team gehoord dat ze erg tevreden over mij zijn en ik ben ook erg tevreden over het team.”

‘Er wordt veel onzin geschreven’

Zijn manager Mark Webber – zelf tussen 2007 en 2013 coureur bij Red Bull – benadrukt de contractsituatie van zijn pupil Piastri. “Oscar staat voor de nabije toekomst onder contract bij McLaren”, vertelt de negenvoudig Grand Prix-winnaar aan RACER. “Het gerucht dat hij zou aandringen op een vertrek is onzin. Er wordt veel onzin geschreven over hem en andere teams… McLaren heeft herhaaldelijk gezegd dat ze hem voor de lange termijn willen en Oscar richt zich daarop.”

Ook McLaren-CEO Zak Brown zei al eerder dat hij tevreden is met de huidige rijderscombinatie van Piastri en Lando Norris bij zijn team. “Het zijn geruchten,” zei Brown over de verhalen dat McLaren praat met Verstappen. “Ik ben erg tevreden met mijn twee coureurs, Lando en Oscar. Ik denk dat wanneer een naam als Max de ronde doet – een viervoudig wereldkampioen – mensen behoorlijk enthousiast worden, maar ik ben erg tevreden met onze huidige coureursopstelling.”

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.