Günther Steiner verwacht dat Red Bull tijdens de aankomende GP van België afscheid heeft genomen van de zogeheten ‘Macarena-achtervleugel’. Het ontwerp, dat in rechtelijnmodus 180 graden openklapt, heeft het team al twee kostbare crashes gekost. Zowel in Oostenrijk als in Groot-Brittannië belandde Max Verstappen in een spin doordat de achtervleugel in de bochten niet volledig sloot.

“We moeten Red Bull de verliezer van het weekend noemen”, oordeelde Steiner streng in de Red Flags-podcast. “Het gebeurde al voor de tweede keer”, doelde hij op het euvel met de achtervleugel. In Oostenrijk kostte de gebrekkige achtervleugel Verstappen zijn laatste kwalificatierondje. In Groot-Brittannië speelde hetzelfde probleem opnieuw op, ditmaal in de slotfase van de race. Verstappen had op dat moment uitzicht op de derde plaats, maar ging uiteindelijk puntloos naar huis.

“Er werken veel goede mensen bij Red Bull en ze zullen hier echt een oplossing voor moeten vinden”, vervolgde Steiner. “Het is zoals Max (Verstappen, red.) zelf al aangaf: supergevaarlijk! En ja, het kan inderdaad heel gevaarlijk zijn.” Ferrari onthulde de Macarena-vleugel als eerste tijdens de testdagen in Bahrein. Het ontwerp maakt gebruik van een spoilerflap die 180 graden draait, waardoor de volledige vleugel als het ware open komt te staan en nog minder luchtweerstand veroorzaakt. Op papier zou dit tot nóg hogere topsnelheden moeten leiden en daarmee tot betere rondetijden.

Geen ‘Macarena’ op Spa?

McLaren experimenteerde eerder ook met een Macarena-vleugel, maar heeft nog niet geracet met deze radicale specificatie. “McLaren heeft hem nog niet op de auto gezet”, merkte Steiner op. “Mogelijk omdat zij er ook problemen mee hadden. Als je het aan Max vraagt, levert de Macarena-vleugel absoluut meer problemen op”, lachte de oud-teambaas. “Je kunt er zeker van zijn dat je van hem een eerlijk antwoord krijgt. Ik ben er ook vrij zeker van dat ze die vleugel in Spa-Francorchamps thuis zullen laten. Daar durf ik mijn hand wel voor in het vuur te steken.”

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Ook de FIA lijkt zich inmiddels met de ontwikkeling van de Macarena-vleugels te bemoeien. Na de GP van Groot-Brittannië werd duidelijk dat de organisatie bij zowel Ferrari als Red Bull aanvullende data heeft opgevraagd over de werking van de achtervleugel. Dat gebeurt allereerst om te controleren of beide teams binnen de reglementen opereren, maar ook om de veiligheid van het concept te kunnen waarborgen. De FIA zou het gebruik van Macarena-vleugels – nu of in een later stadium – kunnen verbieden.

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