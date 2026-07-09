Oud-coureur Ralf Schumacher neemt de huidige stand van zaken bij Red Bull onder de loep. Volgens de tegenwoordige analist is de relatie tussen de Oostenrijkse renstal en coureur Max Verstappen na de GP Groot-Brittannië nog verder onder druk komen te staan. De coureur zou naar verluidt daarbij niet de enige partij zijn die ontevreden is. “Er zijn ook berichten dat Red Bull het Verstappen kwalijk neemt dat hij niet duidelijk had gemaakt dat hij zijn ontsnappingsclausule niet zou activeren“, aldus Schumacher.

De geruchten over een vertrek van Max Verstappen bij Red Bull houden de afgelopen weken de paddock weer in zijn greep. De crash in Silverstone lijkt daarbij de speculaties verder aan te wakkeren. Het was voor Verstappen de tweede op rij waarbij de achtervleugel van zijn RB22 niet goed sloot. Volgens oud-coureur Ralf Schumacher ontstaan er zo steeds meer barsten in de relatie tussen Verstappen en Red Bull.

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“Het belangrijkste onderwerp dit weekend was natuurlijk Red Bull,” begint hij in de Backstage Boxengasse-podcast. “Wat Max Verstappen betreft, heb ik het gevoel dat er steeds meer geruchten komen. Er wordt veel gepraat in de paddock. Het lijkt erop dat de relatie tussen Verstappen en Red Bull steeds meer onder druk staat en misschien zelf onherstelbaar is beschadigd.”

‘Ontevredenheid niet eenzijdig’

Volgens Schumacher is de ontevredenheid echter niet eenzijdig. “Volgens de verhalen die ik heb gehoord, is het management van Red Bull vroegtijdig vertrokken”, vervolgt hij. “Er zijn ook berichten dat ze het Verstappen kwalijk namen dat hij op de Red Bull Ring, toen iedereen (van het Red Bull-management, red.) aanwezig was, niet duidelijk had gemaakt dat hij zijn ontsnappingsclausule niet zou activeren.”

Afgezien van de ontsnappingsclausule, suggereerde Schumacher vervolgens dat er een dieper liggend vertrouwensprobleem aan het ontstaan is. “Ik denk dat na het afgelopen weekend in Silverstone, waarin Max opnieuw moest opgeven, een ander probleem duidelijker naar voren is gekomen. Intern lijkt het erop dat Max andere ideeën heeft over hoe en wanneer energie moet worden gebruikt. En over welke afstelling de auto nodig heeft. Het team lijkt er nu op aan te dringen dat bepaalde beslissingen op hun manier worden uitgevoerd. Er is dus ook op dat vlak onenigheid, en dat leidt natuurlijk tot een vertrouwensbreuk tussen coureur en team.”

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