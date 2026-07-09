Kelly Piquet heeft voor het eerst openhartig gepraat over haar relatie met Max Verstappen. De twee zijn inmiddels zes jaar samen en verwelkomden in 2025 hun dochter Lily. Piquet vertelt onder meer over hoe ze met Verstappen thuis de taken verdeeld en hoe ze elkaar altijd steunen: “Uiteindelijk draait ons gezinsleven wel grotendeels om zijn agenda”.

Kelly Piquet spreekt niet vaak over haar relatie met Max Verstappen, maar maakt voor de Not Alone-podcast een uitzondering. “Ik ben trots op de partner die ik ben, op de moeder die ik ben, en ook op wie ik ben als persoon”, vertelt de Braziliaanse. “We vervullen allemaal verschillende rollen. Soms moet ik ondersteunend zijn en bijvoorbeeld werk afzeggen, omdat ik met Max mee moet op reis of thuis wil blijven zodat de kinderen niet helemaal alleen zijn.”

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Piquet, zelf model en ambassadeur van verschillende merken, moet daardoor ‘soms zelfs hele bijzondere of goed betaalde’ opdrachten wel eens afwijzen. “Maar eerlijk gezegd: als je geen balans weet te vinden, komt de hele relatie onder druk te staan”, vervolgt ze. “Ik ben daarom heel dankbaar dat we een sterke relatie hebben. Ik steun hem en hij steunt mij net zo goed. Hij moedigt me altijd aan om eropuit te gaan en te doen wat ik moet doen.”

Piquet geeft ook meteen een voorbeeld van dat laatste. “Een tijdje geleden was ik met mijn oudste dochter in de Verenigde Staten, terwijl Max thuis was met de baby. Dat ging prima, alles verliep zoals het moest.” Toch draait het gezinsleven uiteindelijk wel om de Formule 1-verplichtingen van de wereldkampioen. “Hij is degene die in de schijnwerpers staat en zijn werk vraagt nu eenmaal het meeste van hem. Ik besef hoe bevoorrecht ik ben dat ik opdrachten kan afslaan en dat dat voor mij geen probleem is.”

‘Ego speelt nauwelijks een rol’

Wat het volgens Piquet makkelijker maakt is dat Verstappen na een raceweekend gewoon meteen thuiskomt en gelijk alle aandacht heeft voor zijn gezin. “Het mooie aan onze relatie is dat we ons ego nauwelijks een rol laten spelen”, aldus Piquet. “Max is iemand die naar zijn werk gaat, zijn taak uitvoert en daarna weer naar huis komt. Hij is echt een familiemens en geniet van het gezinsleven. Dat maakt het voor mij veel gemakkelijker. Uiteindelijk draait het allemaal om goede communicatie. We moeten allebei op één lijn zitten en allebei gelukkig zijn. En als dat even niet zo is, dan is het een kwestie van er samen over te praten en opnieuw de juiste balans te vinden.”

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