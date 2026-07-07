Is dit het begin van het einde voor Max Verstappen bij Red Bull Racing? De interne onrust bij het team zorgt voor speculatie in de hele Formule 1-wereld en de vraag die iedereen bezighoudt is wat dit betekent voor de toekomst van de Nederlander. Dit en meer in de nieuwe aflevering van Formule 1 Paddockpraat.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Bekijk de gehele podcast hier op de website of luister hem via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Of bekijk de video van deze aflevering op YouTube. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Luister hier naar Formule 1 Paddockpraat: