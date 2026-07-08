Max Verstappen was geen voorstander van de LEGO-rijdersparade voorafgaand aan de GP van Groot-Brittannië. Voor een nieuwe promotiestunt kregen alle coureurs een eigen LEGO-kart voor een ererondje over het circuit. In de aanloop naar de rijdersparade liet Verstappen al weten dat F1-coureurs ‘geen clowns zijn’ en dat hij liever niet deelneemt aan dergelijke acts. Na afloop liet hij weten dat hij zijn frustraties hierover heeft aangekaart bij Red Bull.

De coureurs reageerden verdeeld toen LEGO – een belangrijke partner van de Formule 1 – donderdag aankondigde dat er opnieuw een speciale rijdersparade zou plaatsvinden. Na het virale succes van de vorige LEGO-stunt in Miami vorig jaar kregen alle coureurs ditmaal een eigen mini-auto. Verstappen had zijn bedenkingen. “We zijn F1-coureurs, geen clowns”, reageerde hij voorafgaand aan het evenement.

Bespreken met Red Bull

Toch leek de Nederlander zich tijdens de paraderonde behoorlijk te vermaken. “Wij als coureurs hebben het altijd wel naar ons zin, ongeacht wat we moeten doen”, verklaarde hij nadien tegenover de media. “Dus ja, dan wordt er onderling wel wat gelachen. Maar zoals ik eerder ook al aangaf, sta ik liever gewoon op een truck. We zijn F1-coureurs, geen clowntjes.” Gevraagd of hij zijn afkeer van dergelijke stunts ook met Red Bull bespreekt, reageerde Verstappen: “Ja, ze weten ervan.”

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De afgelopen jaren werd ook Verstappen, mede met het oog op sociale media en het aanspreken van een jongere doelgroep, steeds vaker ingezet voor komische video’s en uiteenlopende challenges. Dat schuurt soms met zijn eigen merkidentiteit, zo legde manager Raymond Vermeulen uit tegenover FORMULE 1 Magazine. “Als ik iets niet begrijp, doen we het niet”, legde hij uit. Vermeulen probeert ervoor te zorgen dat alle geproduceerde content ‘past’ binnen het merk dat Max Verstappen heet. “Max is geen clown; rare dingen doen we niet. Hij doet alleen nog dingen waar hij energie van krijgt. En als je daarin met een partij op één lijn zit, werkt dat een stuk makkelijker dan met een partij die koste wat kost zijn eigen DNA wil doordrukken.”

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