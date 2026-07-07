Het gonst al enige tijd van de geruchten rond Red Bull-topingenieur Paul Monaghan. Tijdens het raceweekend in Oostenrijk moest teambaas Laurent Mekies de gemoederen nog bedaren door de exit-roddels rond de Brit te temperen. Inmiddels melden verschillende bronnen echter dat Monaghan zijn overstap naar Cadillac heeft afgerond. Het plotselinge vertrek zou deels verband houden met de koers die Red Bull de afgelopen periode heeft gevaren.

Paul Monaghan begon zijn F1-carrière in 1990 bij McLaren. In 2005 maakte hij de overstap naar Red Bull, waar hij aan de wieg stond van meerdere titelwaardige bolides. In ruim twintig jaar tijd werkte hij zich op tot hoofdingenieur. De afgelopen maanden zou hij echter hebben besloten de overstap naar Cadillac te maken. De Engelsman was volgens Sky Sports niet aanwezig tijdens de GP van Groot-Brittannië, omdat zijn zogeheten gardening leave inmiddels is ingegaan.

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Het Britse medium meldde bovendien dat Monaghan al geruime tijd op gespannen voet zou staan met Red Bull. Hij zou een ‘gestreste’ indruk maken, mede doordat hij ontevreden is over de recente ontwikkelingen binnen het team. Zo nam de Oostenrijkse renstal de afgelopen jaren al afscheid van tal van sleutelfiguren die in de voorbije twee decennia mede de basis legden voor het succes van het team. Zo schoof Mekies door naar het hoofdteam na het ontslag van Christian Horner. Eerder vertrokken ook prominenten als Adrian Newey, Helmut Marko en Jonathan Wheatley. Met het vertrek van Monaghan zou de oorspronkelijke Red Bull-kern verder afbrokkelen.

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