De Formule 1 heeft nog één tweeluik op de kalender staan voordat Max Verstappen en consorten van een welverdiende zomerstop kunnen genieten. Deze laatste double-header begint in België, op het legendarische circuit van Spa-Francorchamps. Verstappen was tussen 2021 en 2023 drie keer heer en meester in de Ardennen. Kan hij dit jaar opnieuw stunten voor de Orange Army? Bekijk hier alvast het tijdschema voor de GP van België.

Tijdens het raceweekend in Silverstone waarschuwde Verstappen al dat ook het karakter van Spa-Francorchamps zou lijden onder de nieuwe F1-reglementen. Op het snelle circuit zijn de mogelijkheden om energie terug te winnen mogelijk beperkt. De viervoudig wereldkampioen en Red Bull krijgen in ieder geval voldoende tijd om de ideale strategie te bepalen. Waar de GP van Groot-Brittannië nog in het teken stond van de sprintrace, wordt in België weer volgens het reguliere raceformat gereden.

LEES OOK: Alles over de GP van België: van historie tot afgelopen winnaars en meer!

Tijdschema GP België 2026

Vrijdag 17 juli

VT1: 13.30 – 14.30 uur

VT2: 17.00 – 18.00 uur

Zaterdag 18 juli

VT3: 12.30 – 13.30 uur

Kwalificatie: 16.00 – 17.00 uur

Zaterdag 18 juli

Race: 15.00 – 17.00 uur

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.