Ga mee achter de schermen van de Formule 1: onze verslaggevers waren in 2025 bij elke Grand Prix en dus ook in België. Niet alleen online, ook in ons blad schrijven we over wat we meemaken. Deel 13 van 24: Gerard Bos over een Duitse Max-fan in Spa.

In de paddock in België denk ik terug aan de tijd waarin ik als student bijverdiende als bezorger van autobanden. BDC Noord heette het bedrijf. Mooie tijd; Van Michelin tot Vredestein, van Bridgestone tot Toyo, Pirelli uiteraard en meer. Automonteurs die op de banden wachtten, maakte je altijd blij: wéér een tevreden klant.

En, zo merkte ik in België tijdens de Grand Prix, ook als Formule 1-verslaggever kun je mensen blij maken. Niet mijn verdienste overigens, maar ónze verdienste als gehele FORMULE 1-redactie. Met Verstappen Travel (ere, wie ere toekomt) hadden we een winactie op touw gezet: via loting konden mensen kaarten winnen voor de Max Verstappen Tribune in Spa.

Onder de gelukkige winnaars: Felix, een jonge fan uit Duitsland, zo bleek. Hij liet ons via Instagram weten dat hij Nederlands heeft geleerd om ons blad te lezen (dat hij vanuit Duitsland speciaal in Nederland haalt) en podcasts, waaronder onze Paddockpraat, te kunnen luisteren. Alles om maar op de hoogte te blijven over Max Verstappen. En die zag hij nu dus zelfs live in actie, in Spa.

Zondag kreeg ik een Instagram-chatbericht van deze Felix. Een foto, met bedankje aan ons. Hij was heel blij, schreef hij. Geweldig toch? Ik voelde me weer even die bezorger. Blije mensen, dat is altijd goed!

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)