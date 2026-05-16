Bij de 24 uur van de Nürburgring rijden veel verschillende klassen rond. Wil je meestrijden om de overwinning, dan gaat het er ook om hoeveel risico je neemt tijdens het inhalen van langzamere auto’s. “Dat vind ik het mooie van Max Verstappen, hoe handig hij daarin is,” zegt Jeroen Bleekemolen in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

“Je denkt dat hij te veel risico neemt, maar als ik dat zou doen hang ik zo in een boom. Hij weet precies waar de grens ligt. Dat vind ik nog steeds heel knap”, aldus Bleekemolen.

“Maar er is ook een voordeel als je in een Red Bull-Mercedes rijdt,” vult Tom Coronel aan. “Iedereen weet als ze die auto zien: ‘Shoot, daar heb je Max!’ Bij Jeroen denken ze: ‘Oh, daar heb je zo’n BMW’ en bij mij: ‘Oh, daar heb je een Audi.’ Dat is toch anders. Iedereen denkt bij die Red Bull-auto: ik ga even aan de kant, want hij is toch sneller.”

