Tijdens zijn 24-uursdebuut deelt Max Verstappen de Nürburgring met maar liefst 160 rivaliserende teams. Tussen alle amateurs, profs én GT3-grootheden bevindt zich ook voormalig F1-coureur Timo Glock. De Duitser reed 91 Grands Prix voor onder meer Jordan en Toyota. Op de Nürburgring kruipt hij achter het stuur van een McLaren GT3-bolide, al is die voor de gelegenheid voorzien van een iconische Formule 1-livery.

Glock, die de auto deelt met Timo Scheider, Ben Dörr en Marvin Kirchhöfer, rijdt in de Eifel met de livery die Michael Schumacher gebruikte op zijn Benetton B195. De legendarische Duitser veroverde met deze felblauwe bolide, voorzien van de karakteristieke Bitburger-sponsoruitingen, zijn tweede wereldtitel in de Formule 1. Het team van Glock, Dörr Motorsport, wil met deze kleurstelling een eerbetoon brengen aan Schumacher. De Duitse renstal werkt bovendien samen met de liefdadigheidsstichting van de zevenvoudig wereldkampioen, de Keep Fighting Foundation. Niet alleen de auto is uitgevoerd in de klassieke stijl; ook de monteurs dragen dezelfde blauw-gele overalls.

LEES OOK: FOTOSERIE: Tien jaar geleden won Max Verstappen zijn allereerste F1-race

“We werken nu samen met Bitburger, het biermerk”, vertelde Glock tijdens een persconferentie in aanloop naar de 24-uursrace. “Bitburger sponsorde Benetton in 1995, maar is inmiddels al 25 jaar niet meer actief in de autosport. Wij dachten: we moeten ze terugbrengen.” En zo geschiedde. Volgens Glock was het meteen duidelijk dat Dörr Motorsport de volledige livery uit 1995 zou overnemen. “Die kleurstelling was de enige optie”, vertelde hij trots. “Daar begon het verhaal eigenlijk; zo zijn we in december vorig jaar aan dit project begonnen.”

De Benetton B195 van Michael Schumacher tijdens de GP van San Marino in 1995 (Getty Images)

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.