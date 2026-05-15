Het is vandaag precies tien jaar geleden dat Max Verstappen zijn allereerste Grand Prix-zege binnenhaalde. De jonge coureur schreef meteen geschiedenis: met 18 jaar en 228 dagen werd hij de jongste Grand Prix-winnaar ooit. Na deze overwinning op Circuit de Barcelona-Catalunya groeide hij uit tot een van de grote namen in de Formule 1, met inmiddels vier wereldtitels en 71 zeges op zijn naam. Nog een keer kijken we terug op die dag in Spanje tien jaar terug.

Max Verstappen zat drie dagen voor de Spaanse race in 2016 naast Daniil Kvyat in de persconferentie. De Nederlander had na de race in Sochi het stoeltje van Kvyat bij Red Bull overgenomen, die op zijn beurt was teruggezet naar zusterteam Toro Rosso (Foto: Red Bull)

Verstappen rijdt tijdens de vrije trainingen zijn eerste kilometers in de RB12, voordat hij in de kwalificatie op zaterdag de vierde startplek verovert. De Nederlander start zo achter beide Mercedes-coureurs – Lewis Hamilton en Nico Rosberg – en toenmalig teamgenoot Daniel Ricciardo (Foto: Red Bull).

Helmut Marko komt nog even in de garage langs bij Verstappen tijdens zijn debuut voor Red Bull. Het was de Oostenrijkse adviseur die al vroeg het talent zag bij de jonge coureur en hem naar de Oostenrijkse renstal haalde (Foto: Red Bull).

Al gauw na de start van de Spaanse race gaat het mis bij Mercedes. Hamilton en Rosberg strijden meteen op het scherpst van de snede om de leiding, waardoor ze al snel bij elkaar komen en samen van de baan gaan. De crash van de beide Mercedes-coureurs zorgt uiteindelijk voor een unieke kans voor Verstappen (Foto: Red Bull).

Teamgenoot Daniel Ricciardo erft de leiding in de race, maar door een andere bandenstrategie valt hij terug. De tweestopper van Verstappen pakt daarentegen gunstig uit (Foto: Red Bull).

Max Verstappen wint zo – op 18-jarige leeftijd en na rondenlang koelbloedig Kimi Räikkönen achter zich te houden – zijn eerste Grand Prix (Foto: Getty Images)

De allereerste zege voor Verstappen is binnen! In de tien jaar daarna zouden nog zeventig overwinningen – en inmiddels vier wereldtitels – volgen (Foto: Red Bull).

Uiteraard was ook vader Jos Verstappen die dag op het Circuit de Barcelona-Catalunya aanwezig (Foto: Red Bull).

Max Verstappen met zijn allereerste Formule 1-trofee in Spanje (Foto: Red Bull)

