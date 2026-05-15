Het team van Max Verstappen is door naar de tweede kwalificatiesessie voor de topklasse op de Nürburgring. Na de kwalificatietrainingen op donderdag voor de 24 uur van de Nürburgring, staat vandaag de strijd om de pole position voor de etmaalrace op het programma. Maar voordat het zover is, moet de #3 Mercedes-AMG GT3 wel door de eerste twee Top Qualifying-sessies komen. Deze missie is al deels geslaagd dankzij de vijfde tijd van Verstappens teamgenoot Lucas Auer tijdens Top Quali 1.

Max Verstappen liet de eerste topkwalificatie over aan zijn teamgenoot Lucas Auer. De Oostenrijker was meteen op de baan, maar meer dan een twaalfde plaats zat er halverwege de eerste belangrijke sessie nog niet in. Slechts de twintig snelste auto’s plaatsen zich voor Top Qualifying 2, waardoor de #3 Mercedes-AMG GT3 nog zeker niet veilig was.

Tijdens zijn tweede snelle ronde wist Auer zich te verbeteren en reed hij naar de voorlopig vierde snelste tijd. In de laatste minuten van de eerste Top Quali pakte de Oostenrijker zelfs nog de voorlopig derde plek; hij was zo een ruime negen tienden langzamer dan voorlopige leider Nicky Catsburg. Helaas doken nog twee teams onder de tijd van Auer, waardoor de #3 Mercedes-AMG GT3 als vijfde eindigde. Team Verstappen is daarmee wel door naar de tweede kwalificatiesessie voor de topklasse op de Nürburgring. In Top Qualifying 2 komt Verstappen zelf weer in actie.

