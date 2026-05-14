Max Verstappen maakt dit weekend zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander rijdt zijn eerste etmaalrace en trouwe fans willen natuurlijk geen moment van dit avontuur missen. Hoewel het hoofdevenement op zaterdag 16 mei om 15:00 uur aftrapt, is er al genoeg actie te beleven tijdens de donderdag en vrijdag op de Nordschleife. Lees hier hoe je alle actie op de 24 uur van de Nürburgring live kunt volgen.

Max Verstappen staat samen met teamgenoten Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer aan de vooravond van de iconische 24-uursrace. Met zijn deelname gaat een langgekoesterde wens van de Nederlandse wereldkampioen in vervulling, en fans kunnen het hele avontuur op meerdere manieren live volgen. Zo zendt Viaplay alle sessies uit, net zoals Red Bull TV. Ook de organisatie achter de Nürburgring komt met alle uitzendingen live op YouTube, met Engels en Duits commentaar.

Donderdag 14 mei

Op de donderdag worden de eerste twee kwalificatiesessie verreden in de middag en avond. Voor Verstappen staat er nog niet zoveel op het spel, aangezien hij in de topklasse uitkomt. Deze klasse kwalificeert zich pas op de vrijdag. Wel moet zijn team alvast twee raceronden voltooien. De eerste kwalificatie gaat om 13:15 uur van start, terwijl de tweede sessie om 20:00 wordt verreden.



Vrijdag 15 mei

Op de vrijdag staat er wel wat op het spel voor Verstappen, namelijk de pole position. De Top Quali’s worden dan verreden, en het team van de wereldkampioen moet hierbij de langere omweg nemen. De nummer 3 Mercedes-AMG GT3 kon zich via de kwalificatieraces niet direct kwalificeren voor de Top Q3 – vergelijkbaar met Q3 van een Formule 1-kwalificatie – en moet zo eerst nog door de Top Q1 en de Top Q2 komen. De sessies beginnen om 10:15 uur, terwijl de Top Q3 – en de strijd om pole – om 13:35 uur van start gaat.



Zaterdag 16 en zondag 17 mei

Na de kwalificatiesessies is het zover: op zaterdag 16 mei om 15:00 uur, na een opwarmronde, gaat de 24-uursrace van de Nürburgring van start. Bekijk alle actie live hier:



