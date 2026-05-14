GT-coureur Christopher Haase zorgde afgelopen NLS-races voor spektakel tijdens zijn gevechten met Max Verstappen. De twee kwamen elkaar tijdens de voorbereidende races op de 24 uur van de Nürburgring geregeld op de baan tegen. Haase genoot van de ‘respectvolle’ gevechten die vervolgens uitbraken. De Duitse autocoureur staat, net als de Nederlandse wereldkampioen, dit weekend ook aan de start van de etmaalrace op de Nordschleife, maar twijfelt nog over zijn kansen: ‘Ik weet niet of we sterk genoeg zullen zijn’.

“De races die we tot nu toe in de NLS tussen Verstappen en mij hebben gehad, waren voor mij als coureur echt een fantastische strijd,” vertelt Haase aan Sportscar365. “Het was ontzettend intens omdat hij veel druk uitoefende. Ik denk dat we alles hebben gegeven wat onze auto’s in zich hadden.”

De GT-coureur legt vervolgens uit wat de gevechten met Verstappen precies zo intens maakte. “Op de Nordschleife zorgt al het verkeer echt voor een moeilijke opgave, net al het uitdagende karakter van het ‘Groene Hel’-circuit zelf. Het voelde heel respectvol om tegen Max te rijden, wat ik erg waardeer. Natuurlijk heb ik in het verleden ook wel eens dit soort gevechten met andere coureurs gehad, het is niets nieuws, maar de aandacht die op ons gericht is, maakt dat moment zeker heel bijzonder voor iedereen.”

Uitdagingen 24-uursrace

Haase staat net als Verstappen dit weekend aan de start van de 24-uursrace, maar twijfelt nog of zijn Audi ook dan het gevecht kan aangaan met de Mercedes-AMG GT3 van de Nederlander. “Bij een 24-uursrace draait het om snelheid en foutloos rijden, en je mag niet te hard pushen, want dan loop je misschien te veel risico”, legt de coureur uit. “Dat risicobeheer is het belangrijkste punt: ik weet niet zeker of we sterk genoeg zijn om het tempo bij te houden als we minder risico nemen.”

