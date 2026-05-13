Het is bijna tijd voor de 24 uur van de Nürburgring! Fans van Max Verstappen kunnen zo ook tijdens de afwezigheid van de Formule 1 alsnog hun raceheld in actie zien komen. De wereldkampioen doet dit jaar voor het eerst mee aan de iconische etmaalrace. Maar welke weersomstandigheden moet hij dit weekend trotseren? Bekijk hieronder het weerbericht voor de 24 uur van de Nürburgring.

Max Verstappen maakt dit jaar zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Na al eerder de juiste licenties te hebben behaald en deel te hebben genomen aan de kwalificatieraces afgelopen april, is de Nederlander helemaal klaar voor zijn eerste etmaalrace. De vraag is echter nog onder welke weersomstandigheden de wereldkampioen dit weekend zal racen. De Nürburgring, gelegen in de Eifel, staat bekend om het onvoorspelbare weer, waarbij zelfs alle vier de seizoenen in één uur voorbij kunnen komen. Zo kan zelfs sneeuwval niet worden uitgesloten tijdens de 24-uursrace.

Weerbericht 24 uur van de Nürburgring

De wisselvallige omstandigheden beginnen al tijdens de kwalificatiesessies op de donderdag en vrijdag. Stevige buien zullen dan over het circuit heen trekken en het wordt slechts maximaal 8 tot 9 graden Celsius. De voorlopige voorspelling is dat de meeste buien op de donderdag vallen, wanneer Verstappen zich nog niet hoeft te kwalificeren. Wel moet het team van de viervoudig wereldkampioen minimaal twee rondes voltooien, wanneer de kans op flinke windstoten toeneemt. Op de vrijdag vinden de Top Quali’s plaats – vergelijkbaar met kwalificatiesessies in de Formule 1. De wind zal dan minder aanwezig zijn, wanneer het team van Verstappen strijdt om de pole position.

Op de zaterdag start de 24-uursrace om 15:00 uur in de middag. De kans op droogte is dan een stuk groter, al kan een enkele bui boven het circuit nog niet worden uitgesloten. Het blijft wel koud op de Nürburgring, met wederom temperaturen rond de 9 graden Celsius. In de loop van de middag wordt de kans op zon steeds groter, en ook voor de nacht van zaterdag op zondag is helder weer voorspeld. Het wordt hierdoor wel koud op het circuit, zo rond de 2 tot 3 graden Celsius. Op de zondagochtend blijft het droog, en wordt er zelfs later op de dag zonneschijn voorspeld. Naar verwachting eindigt de race onder zonnige omstandigheden, en wordt het zelfs 12 graden Celsius.

