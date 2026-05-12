Max Verstappen neemt dit weekend deel aan zijn eerste 24-uursrace. De Nederlander waagt zich op de Nürburgring direct aan één van de meest extreme race-uitdagingen ter wereld. Coureurs Jeroen Bleekemolen en Tom Coronel weten er alles van; beiden namen meerdere keren deel aan de endurance-klassieker en staan ook komend weekend weer aan de start. In de podcast Formule 1 Paddockpraat leggen ze uit wat Verstappen te wachten staat op de Nürburgring.

“Een extremere race dan deze bestaat niet”, steekt Coronel van wal. “Dat is ook precies waarom Max (Verstappen, red.) deze uitdaging aangaat: het is de meest extreme race ter wereld. Le Mans, Daytona, Bathurst – ze kunnen er allemaal niet aan tippen. Niets is zo extreem als dit.” Bleekemolen – die de race in 2013 al op zijn naam schreef – vult aan: “Le Mans heeft misschien meer prestige; uiteindelijk is dat de grootste 24-uursrace ter wereld. Maar de Nürburgring biedt met afstand de grootste uitdaging.”

Unieke omstandigheden

“Le Mans heeft dan wel de naam, maar op de Nürburgring rijd je met veel meer auto’s tegelijk op de baan en ligt het competitieniveau simpelweg hoger”, legt Coronel uit. “Bovendien maken alle omstandigheden eromheen het nóg extremer.” Die omstandigheden zijn uniek op het ruim 25 kilometer lange circuit. “Er zijn meer dan 175 bochten, dus een perfecte ronde bestaat eigenlijk niet”, aldus Coronel. “Er gaat altijd wel ergens iets mis: je maakt een foutje, loopt tegen verkeer aan, krijgt te maken met een Code 60 of er wordt met gele vlaggen gezwaaid.”

“En dan kan het ook nog plotseling beginnen te regenen”, waarschuwt hij. “Omdat het circuit zó lang is en enorme hoogteverschillen kent, kan het aan de ene kant van de baan zeiknat zijn terwijl het elders volledig droog blijft. Dan wordt het echt een kwestie van overleven – op regenbanden óf op slicks.”

