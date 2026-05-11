Max Verstappen bracht voorafgaand aan de GP van Japan een bezoek aan de Fuji Speedway, waar hij enkele testrondjes reed in een Super GT-auto. Vorige week publiceerde Red Bull een volledige video van het uitstapje. Daarin was te zien hoe Verstappen op het kletsnatte circuit al snel onder de tijd van een ervaren Super GT-coureur dook. Zijn prestatie maakte direct veel los binnen de autosportwereld, al plaatst Super GT-rijder João Paulo Oliveira een belangrijke kanttekening.

Op Fuji nam Verstappen het tijdens een promotionele stunt op tegen Super GT-coureur Atsushi Miyake. Beiden kropen achter het stuur van een Nissan Z NISMO GT500-bolide en trotseerden de regen op het Japanse circuit. Binnen twee ronden was de Nederlander al twee seconden sneller dan zijn meer ervaren concurrent. Mede daardoor ging de video het hele internet over en oogstte Verstappen veel lof. Miyake toonde zich op zijn beurt een sportieve verliezer. “Hij is niet voor niets een wereldkampioen”, lachte de Japanner aan het einde van de video.

Super GT-collega João Paulo Oliveira is minder onder de indruk van het uitstapje van de Red Bull-coureur. Via sociale media plaatste hij een belangrijke kanttekening bij de video. “Gisterenavond werd een GT500-video van Verstappen uitgebracht”, schreef de Braziliaan op X. “In situaties waarin het circuit door natte omstandigheden continu verandert, kunnen rondetijden binnen enkele minuten zomaar twee seconden verschillen. Toch werd de indruk gewekt dat hij (Verstappen, red.) in slechts een paar ronden twee seconden sneller was dan een Super GT-coureur, terwijl dat niet klopt. Zelfs in promotioneel materiaal vind ik dat er respect moet zijn voor Super GT en de actieve coureurs”, besloot hij kritisch.

