Na meerdere NLS-races en talloze trainingsrondjes wacht Max Verstappen dit weekend de 24 uur van de Nürburgring. Op het virtuele asfalt heeft hij de endurance-klassieker al eens gewonnen, maar dat is natuurlijk niets vergeleken met het echte werk, zo weten ook coureurs Jeroen Bleekemolen en Tom Coronel. Beiden hebben de race meerdere keren gereden en zijn ook komend weekend weer van de partij. In de podcast Formule 1 Paddockpraat schatten ze de kansen van Verstappen in.

“Het is natuurlijk geweldig dat hij meedoet”, aldus Bleekemolen, die de 24-uursrace in 2013 al eens heeft gewonnen. “Je rijdt al Formule 1 en dan doe je dit er nog even naast. Vergeet niet dat hij hier ook veel tijd in moet steken: hij heeft die andere races gereden, zijn licenties behaald; dat is gewoon fantastisch. En, dat heb ik ook nog naar Jos (Verstappen, red.) geappt: ook hier is hij nét dat beetje sneller dan de rest. Hij is echt beter, en daarmee heeft hij me wel verbaasd.”

“Op de Nürburgring moet je een allround-coureur zijn; alles moet kloppen”, voegt Coronel eraan toe. “Daarin zie je wel dat Verstappen, met al zijn toewijding en de tijd die hij erin heeft gestoken, zich heel goed heeft voorbereid.” Toch willen beide coureurs benadrukken dat de 24 uur van de Nürburgring een overlevingsrace blijft, waarbij je continu op je hoede moet zijn. “Het blijft een moeilijk spelletje: hoeveel risico durf je te nemen?” aldus Bleekemolen. “Dat vind ik ook zo knap van Verstappen. In het verkeer wacht hij zijn kansen heel goed af. Als ik auto’s op die manier inhaal, hang ik zo in een boom”, grapt de oud-winnaar, “maar hij komt daarmee weg. Hij weet precies waar de grens ligt.”

Voordeel

Coronel plaatst wel een belangrijke kanttekening: “Hij heeft natuurlijk ook het voordeel dat hij in die Mercedes met Red Bull-kleuren rijdt”, licht hij toe. “Iedereen denkt meteen: ‘Oei, daar heb je Max.’ Bij jou en mij is dat toch anders. Maar zodra je die Red Bull-auto ziet, weet je dat Max daarin zit en dat hij snel is. Omdat dat team – los van dit evenement – zo ontzettend bekend is, halen ze daar een belangrijk voordeel uit. Iedereen denkt: ‘Daar heb je Max, ik ga wel aan de kant, want hij is toch sneller.'”

De hamvraag: maakt Verstappen dan ook kans op de overwinning? "In principe zijn er zo'n vijftien teams die kunnen winnen", aldus Coronel. "Maar Verstappen staat gegarandeerd op het podium; hij doet sowieso vooraan mee. En bestaat er een kans dat hij 'm wint? Duizend procent."

