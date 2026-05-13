Dat de passie van Max Verstappen voor de autosport ver gaat, was al duidelijk. Teamgenoot Daniel Juncadella – die aankomend weekend samen met de Nederlander de 24 uur van de Nürburgring rijdt – onthult echter hoever precies. ‘Zelfs tijdens Formule 1-weekenden kijkt hij mee naar onze data’, onthult de Spanjaard, die lachend vertelt hoe de wereldkampioen soms ook even afgeremd moet worden.

Max Verstappen verruilt aankomend weekend zijn RB22 voor een GT3-auto tijdens zijn eerste etmaalrace. De Nederlander doet voor het eerst mee aan de 24 uur van de Nürburgring, samen met teamgenoten Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer. Hoewel Verstappen door Formule 1-verplichtingen niet altijd zelf achter het stuur van de Mercedes-AMG GT3 kan kruipen, onthult Juncadella dat de wereldkampioen wel altijd alles op de voet volgt.

“Hij heeft zo’n technische benadering”, onthult de Spanjaard over de betrokkenheid van Verstappen bij zijn GT3-team, tegenover Motorsport.com. “Dingen die in de Formule 1 werken, probeert hij ook naar GT3-racing te brengen. Zelfs tijdens Formule 1-weekenden kijkt hij mee naar onze data en zegt hij: ‘Doe dit, of doe dat’. Het is gaaf om mee te maken, want het motiveert je enorm om als coureur het maximale eruit te halen. De passie die hij hierin stopt. Daardoor voel ik ook dat ik op mijn best moet zijn om hem tevreden te houden.”

‘Dan zeg ik: ‘Max, het is wel maar GT-racing”

Toch schiet Verstappen soms ook iets te ver door. “Af en toe is het een beetje té veel”, vertelt Juncadella lachend. “Dan denk ik: dit is over-engineering, want zo’n GT3-auto is in vergelijking vrij simpel. Dan zeg ik: “Max, het is GT-racing, ga niet té diep in de details’. Maar het is juist goed om zo’n andere blik te hebben. Bij iemand als hij draait het niet alleen om zijn snelheid, maar ook om zijn brein.”

