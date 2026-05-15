Max Verstappen heeft zich namens zijn team geplaatst voor de laatste kwalificatiesessie in aanloop naar de 24 uur van de Nürburgring. Nadat teamgenoot Lucas Auer zich in de eerste sessie al bij de beste twintig had gevoegd, was de F1-coureur in het tweede halfuur snel genoeg voor de derde en beslissende Top Qualifying. Lange tijd prijkte hij bovenaan de tijdenlijst, maar uiteindelijk werd de Nederlander terugverwezen naar P6 – nipt voldoende voor een ticket naar TQ3.

De tweede sessie op vrijdag werd al vroeg opgeschrikt door een crash van Maro Engel. De Duitse GT3-vedette rijdt namens Team RAVENOL en beschikt, net als Verstappen, over een Mercedes-AMG GT3. Het team geldt dit weekend als één van de favorieten op de Nürburgring, maar Engel raakte al vroeg de vangrail en spinde vervolgens het gras op. Hij stapte ongedeerd uit, maar noteerde in deze tweede topsessie geen tijd. Rond het crashgebied gold vanaf dat moment een Code 60, waardoor de overige coureurs zich niet meer konden verbeteren.

Op weg naar TQ3

Toen de gestrande Mercedes eenmaal was geborgen, kreeg Verstappen nog één kans om zijn rondetijd aan te scherpen. De vlag was inmiddels gevallen, dus fouten kon hij zich niet permitteren. Hij snoepte ruim drie seconden van zijn eerdere tijd af en klokte een ronde van 8:11.614. Uiteindelijk leverde hem dat P6 op, waarmee hij zijn team naar Top Qualifying 3 loodste.

Voor TQ3 waren slechts zeven plekken beschikbaar; vijf teams hadden zich via hun prestaties in de NLS en de kwalificatieraces van april al verzekerd van een plek in de ultieme sessie op vrijdag. In totaal strijden twaalf teams om poleposition. TQ3 gaat om 13.35 uur van start.

