Het team van Max Verstappen vangt de 24 uur van de Nürburgring aan vanaf de tweede startrij. Teamgenoot Daniel Juncadella kon de #3 Mercedes-AMG GT3 tijdens de allesbeslissende Top Qualifying 3 naar de vierde plek rijden, achter twee Lamborghini’s en de Audi van Christopher Haase. Pole position was voor Luca Engstler in de #84 Lamborghini ABT.

Tijdens de laatste en beslissende topkwalificatiesessie, Top Qualifying 3, voor de 24 uur van de Nürburgring was het de beurt aan Daniel Juncadella om achter het stuur van de #3 Mercedes-AMG GT3 te kruipen. Eerder namen Lucas Auer, tijdens Top Qualifying 1, en Max Verstappen, Top Qualifying 2, al twee kwalificatiesessies voor hun rekening. De sessie begon onder droge omstandigheden, maar de dreiging van regenval is nooit ver weg op de Nordschleife.

De twaalf deelnemers aan de Top Qualifying 3 werden om de vijftien seconden weggestuurd, waardoor ze in principe geen last hadden van verkeer. De eerste snelle ronde van Juncadella bleek goed genoeg voor de voorlopig negende tijd. De coureur was een ruime 6,8 seconden langzamer dan voorlopige polesitter Marco Mapelli. De Spaanse teamgenoot van Verstappen kon in de tweede snelle ronde met zeven seconden verbeteren. Het levert Team Verstappen uiteindelijk een vierde startplaats op, achter twee Lamborghini’s en de Audi van Christopher Haase. Pole position is er voor Luca Engstler in de #84 Lamborghini ABT.

Op zaterdag 16 mei om 15.00 uur gaat de 24 uur van de Nürburgring van start.

