Max Verstappen en zijn team hebben zich geplaatst voor de beslissende kwalificatiesessie van de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander mag zo met zijn #3 Mercedes-AMG GT3 meedoen in de strijd om pole position voor de etmaalrace. Maar het was wel met hakken over de sloot: ‘Het is ontzettend zwaar, er zijn veel snelle auto’s, maar we zijn er nét in geslaagd om ertussen te komen’, vertelt Verstappen.

Het team van Max Verstappen behaalde namelijk de zesde plaats tijdens Top Qualifying 2 op de Nürburgring. Alleen de zeven beste teams gingen door naar de laatste topkwalificatiesessie – vergelijkbaar met Q3 in de Formule 1 – waar de strijd om pole position losbarst.

“Ik voelde me comfortabel in de auto. We hadden als doel om ons te plaatsen voor de Top Qualifying 3”, vertelt Verstappen aan Motorsport.com na de Top Qualifying 2 op de vrijdag. “Dat is natuurlijk niet makkelijk met de concurrentie die er rondrijdt. Het is ontzettend zwaar, er zijn veel snelle auto’s, maar we zijn er nét in geslaagd om ertussen te komen. Dus die laatste ronde was net goed genoeg.”

Voor het eerst in het donker

“Dat was mooi. Gelukkig was het droog, de auto voelde prima aan en we zijn erin geslaagd om het te halen. Dat was ons doel.” Een ander doel van Verstappen voorafgaand aan de 24-uursrace was om nog even in het donker op de Nordschleife te rijden. Dat doel behaalde hij op de donderdag. “Gisteren hadden we natuurlijk veel wisselende omstandigheden en voor mij was dit de eerste keer in het donker, waarschijnlijk ook meteen onder de slechtst denkbare omstandigheden met regen en mist die opkwam. Maar ik heb in ieder geval een goed eerste beeld gekregen van wat we mogelijk ook tijdens de race kunnen verwachten.”

“Ik denk eerlijk gezegd dat we ons als team zo goed mogelijk hebben voorbereid, ook tijdens de afgelopen races”, vervolgt de wereldkampioen. “En dit weekend… het is echt een heel professionele groep mensen die overal hun hart en ziel insteken. Dus we hopen op een goed resultaat.”

Om 13.35 uur barst de strijd om pole position los.

