Max Verstappen krijgt tijdens de 24 uur van de Nürburgring flink wat concurrentie voor de kiezen. Zo is ook Rowe Racing weer van de partij, het team dat vorig jaar met de BMW M4 GT3 de eindoverwinning opeiste. Eén van de titelverdedigers is de Zwitsers-Italiaanse Raffaele Marciello. In aanloop naar het 24-uursdebuut van Verstappen reageert hij tegenover FORMULE1.nl op de hype rondom de viervoudig wereldkampioen en wat diens deelname betekent voor de GT3-racerij.

“Ik heb Verstappen ontzettend hoog zitten”, stelde Marciello (op foto met witte pet). “Het is leuk om hem erbij te hebben; hij is viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 en, als je het mij vraagt, racet hij op het niveau van iemand als Ayrton Senna. Maar hier op de Nürburgring is hij gewoon een concurrent. We moeten hem verslaan, net zoals we alle andere honderdzestig teams moeten verslaan”, zei hij nuchter. Marciello beseft ook dat het deelnemersveld dit jaar uit zijn voegen barst, mede door de komst van Verstappen. Vorig jaar stonden er immers nog ‘slechts’ 141 teams aan de start.

“Ik vind het geweldig dat hij zoveel moeite steekt in deze race en natuurlijk is het goed dat hij zoveel media-aandacht met zich meebrengt”, vervolgde hij. “Maar als team geven we hem geen speciale behandeling; voor ons is hij gewoon één van de coureurs.” Ook op de baan zullen de titelverdedigers Verstappen behandelen als ieder ander. “Ik zal gewoon met hem moeten vechten”, lachte Marciello. Tegelijkertijd benadrukte hij dat GT3-coureurs dankzij Verstappens deelname een uitgelezen kans krijgen om hun eigen kwaliteiten te tonen. “Wij kunnen laten zien dat we in deze auto’s op hetzelfde niveau kunnen rijden als een F1-coureur”, legde hij uit. “Veel mensen denken dat de Formule 1-grid de absolute top vertegenwoordigt, maar ik geloof dat er ook in de GT3 geweldige coureurs rondrijden. Ik ben hem dankbaar dat hij ons de kans biedt om dat te bewijzen.”

‘Race is groter dan de coureur’

Volgens Marciello neemt Verstappen met zijn deelname ergens ook een risico. “Ik verwacht het niet, maar stel je voor dat hij ineens minder goed presteert”, zei hij lachend. “Dan zullen mensen meteen zeggen: ‘O, hij kan alleen maar Formule 1 rijden.’ Dus ja, ik bewonder wat hij doet.” Ondanks alle extra aandacht voor de enduranc-klassieker wilde Marciello de ‘Max Mania’ rond het circuit ook enigszins relativeren. “De Nürburgring is altijd al een gekkenhuis geweest”, lichtte hij toe. “Natuurlijk zijn er nu wat meer Nederlandse fans, maar voor mij is het een beetje zoals Le Mans of Spa: de race is groter dan de coureur.”

Desalniettemin hoopt de coureur dat Verstappen in de toekomst nog vaker GT3-races in de schijnwerpers zet. “Ik weet niet of hij later meer races wil rijden – denk bijvoorbeeld aan de GT World Challenge – maar het is duidelijk dat hij de GT3-klasse flink in de schijnwerpers zet.” Tot slot: wat zijn volgens Marciello dit weekend de grootste uitdagingen voor Verstappen? “Dat hij de auto moet delen; dat is niet altijd makkelijk om te accepteren. En natuurlijk is het een ontzettend lange race, waarin je constant met verkeer te maken krijgt. Tijdens de 24 uur van Spa kun je misschien altijd 110 procent geven, maar hier, met al die verschillende raceklassen, moet je je energie slim verdelen. Maar goed, hij is viervoudig wereldkampioen, dus hij weet ongetwijfeld wat nodig is om te winnen”, besloot hij grijnzend.

De Rowe Racing-BMW waarmee Raffaele Marciello en consorten dit weekend de titel willen verdedigen (Getty Images)

