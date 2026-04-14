David Coulthard vindt dat de Formule 1 het opladen van de batterij in bepaalde bochten moet verbieden. Niet alleen om de entertainmentwaarde van de sport te beschermen, maar ook om de veiligheid van de coureurs te waarborgen. Naar aanleiding van de crash van Oliver Bearman in Suzuka liggen de nieuwe reglementen, die de nadruk leggen op energiebeheer, onder een vergrootglas. In april vergadert de FIA over mogelijke wijzigingen.

De Formule 1 staat al sinds de eerste race van het seizoen onder grote druk. De nieuwe reglementen, waarbij de batterij een cruciale rol speelt, waren immers direct onderwerp van kritiek. Zo zou de elektrische boost voor kunstmatige inhaalacties zorgen, terwijl de oplaadfunctie juist leidt tot langzamere kwalificatierondjes, waarin coureurs bewust gas terugnemen.

Crash Bearman

In Japan werd eens te meer duidelijk dat de FIA ook om veiligheidsredenen kritisch naar de F1-reglementen moet kijken. Doordat Franco Colapinto zijn elektrische ondersteuning verloor, reed hij plotseling veel langzamer dan achterligger Oliver Bearman. De Haas-coureur moest uitwijken naar het gras om een botsing te voorkomen, maar belandde daardoor met een impact van 50G in de vangrail. David Coulthard waarschuwt voor vergelijkbare situaties in blinde bochten zoals Eau Rouge op Spa-Francorchamps. Volgens de oud-coureur moet de FIA juist daar ingrijpen.

“Er zijn bepaalde bochten waarin je eigenlijk niet zou mogen opladen”, beargumenteerde Coulthard in de Up To Speed-podcast. “Je bent er zo aan gewend dat auto’s daar volgas gaan. Neem bijvoorbeeld de Eau Rouge in België, een van de meest iconische bochten ter wereld. Er zijn punten waar je, als je over de heuvel gaat, niet kunt zien of er iemand voor je rijdt. Daarom zou je daar niet moeten kunnen opladen. Je wilt op zo’n moment simpelweg niet voor verrassingen komen te staan. Met een snelheidsverschil van 30 à 40 mijl per uur is dat gewoon levensgevaarlijk.”

Onverdedigbaar

Coulthard sprak zich tevens uit tegen het ‘jojo-racen’ dat in de afgelopen Grands Prix steeds gebruikelijker is geworden. Veel fans kunnen de vele inhaalacties waarderen, maar volgens de Schot voegt inhalen op deze manier weinig toe aan de sport. “Het gaat niet om hoeveel inhaalmanoeuvres er zijn”, legde hij uit. “Net zoals het in andere sporten niet draait om het aantal punten of doelpunten. Het gaat om het gevoel dat je naar een spektakel van wereldklasse zit te kijken. Maar met deze reglementen wordt er te pas en te onpas ingehaald; je kunt het onverdedigbare simpelweg niet verdedigen.”

De oud-coureur gaf toe dat er altijd de nodige kinderziektes kleven aan een nieuwe reglementencyclus, maar voorlopig mist hij de Formule 1 van weleer. “Het is sowieso lastig om een compleet nieuwe set regels te introduceren”, kwam hij de FIA tegemoet, “en na verloop van tijd zal het verbeteren. Tijdens de kwalificatie is het bijladen al beperkt, maar ik wil gewoon een ronde zien die me echt versteld doet staan”, besloot Coulthard. “Een ronde waarin mens en auto constant de grenzen opzoeken, niet een waarin alles perfect wordt gemanaged.”

