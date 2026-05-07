David Coulthard was onder de indruk van Andrea Kimi Antonelli tijdens de GP Miami. De jonge Italiaan kreeg tijdens zijn zegetocht te maken met technische problemen én moest constant oppassen voor een naderende Lando Norris. Dat Kimi Antonelli vervolgens toch de zege binnensleepte, laat volgens Coulthard zien dat hij volwassen is geworden: ‘Hij heeft het recht om aan de leiding te staan in dit wereldkampioenschap absoluut verdiend.’

Andrea Kimi Antonelli heeft drie keer op rij een Grand Prix gewonnen, en is zo de eerste coureur dit seizoen met honderd WK-punten op zijn naam. De jongere Mercedes-coureur liep in Miami ook twintig punten uit op teamgenoot en naaste concurrent George Russell. Volgens oud-coureur David Coulthard liet Kimi Antonelli zo zien zijn status als jongste kampioenschapsleider ooit meer dan verdiend te hebben.

“Hij is volwassen geworden”, vertelt Coulthard in de Up To Speed-podcast. “Hij zit nog maar in zijn tweede seizoen in de Formule 1, maar hij had (in Miami, red.) niet alleen te maken met de druk dat Lando (Norris, red.) ieder moment kon toeslaan, maar hij ondervond ook technische problemen met de schakelflippers, waardoor hij niet altijd even soepel terugschakelde.” Volgens de Schot liet Kimi Antonelli door alsnog de race te winnen, zien ‘het recht om het wereldkampioenschap te leiden’ meer dan verdiend te hebben.

Racestarts

Zelf had Kimi Antonelli nog wel een kritiekpuntje na de GP Miami: zijn slechte racestart. De Italiaan begon de race op pole position, maar verloor twee plaatsen in de eerste meters. “Eerlijk gezegd ging het op zondag niet zo slecht. Ik ben twee plaatsen gezakt, in de sprint waren dat er nog zes, dus dat is iets beter. Maar nee, het is nog steeds onaanvaardbaar,” zei Antonelli, die de hand in eigen boezem stak. “Dat ligt zeker vooral aan mij, want ik ben nog steeds een beetje wisselvallig, vooral bij het loslaten van de koppeling. Maar ik heb nog steeds niet het vertrouwen om daar consistent in te zijn. Ik ben nog steeds een beetje onzeker, dus dat is een belangrijk punt dat verbeterd moet worden.”

