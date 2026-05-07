Lewis Hamilton kijkt terug op het moment dat Doriane Pin geschiedenis schreef in zijn oude Mercedes-auto uit 2021. De tegenwoordige Ferrari-coureur volgt de carrière van de F1 Academy-kampioene op de voet, en zag ook hoe ze als eerste vrouwelijke coureur op Silverstone in een Mercedes F1-auto mocht testen. “Ze heeft zoveel kracht”, complimenteert Hamilton Pin. “Ik kijk ernaar uit om te zien wat ze hierna doet.”

Doriane Pin werd afgelopen april de eerste vrouwelijke coureur die in een Mercedes F1-bolide mocht testen. De F1 Academy-kampioene – en inmiddels ontwikkelingscoureur voor de Zilverpijlen – schreef zo geschiedenis in de 2021-bolide van Mercedes tijdens een testdag op Silverstone. Lewis Hamilton ging in dezelfde bolide de titelstrijd aan met Max Verstappen, en is blij voor Pin dat ze haar eerste meters in deze auto mocht maken.

‘Mooi om te zien’

“Ik weet nog wel toen ik zelf voor het eerst in een Formule 1-auto mocht rijden”, steekt Hamilton van wal voor de camera’s van F1TV. “Het is echt een geweldig gevoel. Om zo de droom die je al als kind had uit te laten komen. Ik heb het op de voet gevolgd en ik vind het geweldig Doriane de kans kreeg om op Silverstone te rijden. Het is ook geweldig om mijn oude auto weer op de baan te zien rijden.”

De zevenvoudig wereldkampioen volgt de carrière van Pin op de voet. “Ik volg haar al een aantal jaar, toen ze nog in de F1 Academy zat. Het is mooi om haar groei als coureur te zien. Ze heeft zoveel kracht. Ik kijk ernaar uit om te zien wat haar volgende stap is.”

