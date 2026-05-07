Mercedes-teambaas Toto Wolff neemt het tegenvallende raceweekend in Miami voor George Russell onder de loep. Terwijl zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli zijn derde zege op rij pakte in Florida, zat er voor de Brit niet meer in dan de vierde plaats. Wolff verwacht echter dat Russell het tij snel weer kan keren: ‘Ik heb altijd gezegd dat George een killer was’.

George Russell ging 2026 in als de titelfavoriet, maar heeft deze status inmiddels verloren aan zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Hoewel het seizoen pas vier races oud is, heeft de jonge Italiaan al drie keer achter elkaar de zege op zijn naam geschreven. Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet de meer ervaren coureur echter wel het tij keren.

‘George heeft het nooit makkelijk op circuit van Miami’

“Ik heb altijd gezegd dat George geen Grand Prix-winnaar zou zijn als hij geen killer was,” vertelt Wolff aan de in Miami aanwezige media. “Hij analyseert wat er misgaat, bekijkt de data, trekt zijn conclusies, en de conclusie is dat hij het op dit circuit (Miami, red.) nooit zo makkelijk heeft gehad. Hij heeft nooit van het gladde wegdek gehouden, en dat is het. Er is gauw weer een nieuwe race. Hij kijkt uit naar Montréal, en er zijn nog achttien races te gaan en er zijn nog veel punten om te scoren.”

Volgens de Mercedes-teambaas denkt Russell daarom ook nog helemaal niet aan het verdere verloop van het 2026-seizoen. “Ik denk niet dat het voor hem zin heeft om na te denken over wat er aan het eind van het jaar zou kunnen gebeuren”, sluit Wolff af.

