FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem waarschuwt dat één bedrijf mogelijk niet twee F1-teams zou mogen bezitten. Zijn uitspraken volgen op de vermeende interesse van Mercedes in een aandeel in Alpine. Daarmee plaatst de Emirati indirect ook vraagtekens bij Red Bull en Racing Bulls. McLaren-CEO Zak Brown richtte in het verleden al zijn pijlen op de constructie van de Oostenrijkers, die al jaren dankbaar gebruikmaken van een zusterteam.

Het is al enige tijd bekend dat er een minderheidsaandeel in het F1-team van Alpine te koop staat. Investeringsgroep Otro Capital kocht zich in 2023 in bij de Franse renstal en verwierf een belang van 24 procent. Onder toezicht van Alpine-moederbedrijf Renault staat dit aandelenpakket nu te koop. Na langdurige interesse van voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner – die naar verluidt een consortium van investeerders vertegenwoordigt – meldde Mercedes zich in maart eveneens als bieder.

‘Sta er niet 100 procent achter’

Alpine-topman Flavio Briatore bevestigde dat de Silberpfeile één van de potentiële kopers zijn. “Op dit moment zijn er drie of vier geïnteresseerde partijen”, aldus de Italiaan. “Een aantal van hen staat klaar om een deal te sluiten.” Als Mercedes een eigendomsbelang in Alpine verwerft, treedt het in de voetsporen van Red Bull, dat met het gelijknamige F1-team én Racing Bulls al meerdere teams onder zijn vleugels heeft. FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem verklaarde in Miami echter dat hij tegen constructies is waarbij één bedrijf meerdere teams bezit, en onderzoekt of een dergelijke overname van Alpine is toegestaan.

“Wie is er níét geïnteresseerd in een aandeel in Alpine?”, aldus de Emirati. “Vrijwel iedereen is erbij betrokken. Het is prima om twee teams te bezitten, zolang dat om de juiste redenen gebeurt”, reageerde hij desgevraagd. “Zolang je het maar niet doet om te voorkomen dat anderen het overnemen, of om meer stemrecht te krijgen bij het invoeren van nieuwe reglementen – dan is het oké.” Persoonlijk vindt Sulayem echter dat twee teams binnen één bedrijf onderbrengen ‘niet de juiste manier’ is. “We onderzoeken het, want het blijft een ingewikkelde kwestie. We mogen de sportieve kant van het verhaal niet uit het oog verliezen”, benadrukte hij. “Zodra we dat doen, verdwijnt de steun voor de sport. Dus, zoals ik al zei, sta ik niet volledig achter deze constructie.”

