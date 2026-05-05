Kimi Antonelli was tijdens de laatste GP van Miami oppermachtig. Op zaterdag veroverde de Italiaan al poleposition; zelfs Max Verstappen – die zijn Red Bull op wonderbaarlijke wijze op de eerste startrij zette – moest Antonelli voor zich dulden. Hoewel de jonge coureur in de race voldoende weerstand kreeg, kwam hij uiteindelijk als eerste over de streep. Het was zijn derde overwinning op rij en bovendien zijn derde zege vanaf pole. Daarmee schreef hij opnieuw F1-geschiedenis.

Antonelli werd namelijk de eerste coureur ooit die zijn eerste drie polepositions op rij allemaal wist om te zetten in een overwinning. Zelf was hij zich er niet van bewust dat hij daarmee een record had gevestigd. “Dat is een hele coole statistiek”, lachte hij na afloop toen hij op deze prestatie werd gewezen. “Ik wist dat helemaal niet. Maar eerlijk gezegd ben ik daar niet heel veel mee bezig. Ik probeer gewoon van het moment te genieten. Maar ja, wel cool natuurlijk.”

Goed gezelschap

Zijn eerste poleposition pakte Antonelli begin dit jaar tijdens de GP van China, waarna hij een dag later ook zijn eerste overwinning boekte. In Japan zette hij zijn zegereeks nipt voort, wederom nadat hij vanaf pole was vertrokken. Al deze overwinningen leveren hem uiteraard ook kostbare WK-punten op. Na vier Grands Prix heeft Antonelli al een kleine voorsprong opgebouwd ten opzichte van teamgenoot George Russell, die in Miami naast het podium greep. Het verschil tussen beiden bedraagt in aanloop naar Canada twintig WK-punten.

De geschiedenisboeken vermelden maar een paar coureurs die überhaupt hun eerste drie polepositions achter elkaar wisten te behalen. Ayrton Senna lukte dat in 1985 bij Lotus en Michael Schumacher in 1994 bij Benetton. Beiden slaagden er echter niet in om hun eerste drie overwinningen op rij te boeken. Dat is Damon Hill en Mika Häkkinen – in respectievelijk 1993 en 1997/1998 – wél gelukt. Wat hebben al deze F1-vedettes gemeen? Ze zijn alle vier minimaal één keer wereldkampioen geworden. Dat belooft wat voor Antonelli.

