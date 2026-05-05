Niet-uitgezonden radioberichten van de GP van Miami hebben meer duidelijkheid gegeven over het incident tussen Liam Lawson en Pierre Gasly. Daaruit blijkt dat een technisch probleem aan de Racing Bulls-bolide de directe oorzaak was van de zware crash, waarbij de Alpine van Gasly over de kop sloeg in bocht zeventien. Het incident leidde tot een uitvalbeurt voor beide coureurs en zorgde voor grote schrik op het circuit.

Na afloop van de race startte de FIA een onderzoek, maar al snel werd duidelijk dat Lawson geen blaam trof. De Nieuw-Zeelander verloor de controle over zijn auto tijdens het remmen voor de haarspeldbocht, waarna hij Gasly raakte. “De coureur van auto nummer 30 (Lawson, red.) legde uit dat hij vlak voor de botsing een technisch probleem had, doordat zijn versnellingsbak het begaf tijdens het remmen”, schreven de FIA-stewards in hun rapport. “We hebben de data en telemetrie bekeken en kunnen bevestigen dat er vlak voor het incident duidelijk sprake was van een storing in de versnellingsbak.”

“De radiocommunicatie bevestigde dit”, vervolgde het rapport. “We accepteren daarom de verklaring van de coureur dat het een defect aan een mechanisch onderdeel van de auto betrof en dat hij niets kon doen om de botsing te voorkomen.” Daarmee werd besloten geen verdere actie te ondernemen tegen Lawson. De radioberichten van Racing Bulls onderstrepen hoe plotseling het probleem optrad.

Vlak na de crash meldde Lawson direct: “De versnellingsbak heeft het begeven”, gevolgd door: “De auto gaat in anti-stall.” Even later verduidelijkte hij: “Zodra ik rem, schakelt de auto naar neutraal en gaat hij in anti-stall.” Het probleem deed zich later opnieuw voor in bocht één, maar de pitmuur gaf geen gehoor. “Alle informatie is welkom…”, klonk het gefrustreerd. “Er is iets kapot, ik hoor het. De versnellingsbak… als ik de koppeling loslaat, maakt hij een vreselijk geluid.” Kort daarna werd hij naar de pitstraat geroepen, waarmee een einde kwam aan zijn race.

