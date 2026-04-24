McLaren-CEO Zak Brown heeft zich wederom uitgesproken over zusterteams in de Formule 1. Het onderwerp kwam ter sprake door de interesse van Mercedes in de veelbesproken Alpine-aandelen. Brown is geen fan van het plan van de Zilverpijlen om een minderheidsbelang in de Franse renstal te bemachtigen. Volgens de CEO vormt dat een te ‘groot risico voor de integriteit van de sport’, net zoals de Red Bull-constructie met zusterteam Racing Bulls.

Zak Brown heeft zich in het verleden al vaker uitgesproken over zusterteams in de Formule 1. De Amerikaanse CEO richtte zijn pijlen toen vooral op Red Bull en het tegenwoordige Racing Bulls. “Ik spreek namens de algehele sport als ik zeg dat de FIA iets moet doen aan dergelijke verhoudingen”, zei Brown destijds tegen Sky Sports. “Alle teams zouden gelijk moeten zijn.”

Met de interesse van Mercedes in een minderheidsbelang in Alpine, wordt Brown wederom gevraagd naar zijn standpunt over zusterteams. “In het Concorde Agreement is besproken of een van de Red Bull-teams op termijn zou moeten worden afgestoten,” zei de CEO in een mediasessie van McLaren. “Maar ik heb ook enorm veel waardering voor wat ze voor de sport hebben gedaan en hoe dat lang geleden is gebeurd. Dus ik denk dat, zolang het goed wordt beheerd en in de gaten wordt gehouden, de situatie met Red Bull in orde is. Maar het zeker uitbreiden via een andere alliantie, zou volgens mij een vergissing zijn voor de sport. Dat zou een groot risico zijn voor de integriteit en sportieve eerlijkheid.”

Singapore 2024

Brown legt dat laatste standpunt uit aan de hand van een voorbeeld. “Ik heb me daar vanaf dag één duidelijk over uitgesproken. We hebben het op het circuit op een sportieve manier zien gebeuren, toen (toenmalig AlphaTauri-coureur, red.) Daniel Ricciardo ons de snelste ronde-punten afnam (tijdens de GP Singapore in 2024, red.) om Red Bull te helpen.”

“We hebben ook gezien dat medewerkers van de ene op de andere dag tussen zusterteams overstappen, waarbij we ofwel moeten wachten en soms financiële deals moeten sluiten, wat vervolgens gevolgen heeft voor ons binnen het kostenplafond”, vervolgt Brown. “We hebben gezien dat Ferrari en Haas mensen heen en weer verplaatsen, en we weten dat er bij intellectueel eigendom veel in je hoofd speelt.”

De McLaren-baas trok vervolgens een vergelijking met het voetbal om de mogelijke risico’s van gedeelde eigendomsstructuren te illustreren. “Kun je je een wedstrijd in de Premier League voorstellen waarin twee teams eigendom zijn van dezelfde groep – waarbij het ene team degradeert als het verliest, en het andere het zich kan veroorloven om te verliezen? Dat is het risico dat we lopen. Het geldt voor iedereen. Dus A/B-teams, mede-eigendom, ongeacht wie het is, ik keur het af.”

