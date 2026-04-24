Günther Steiner buigt zich over het aangekondigde vertrek van Gianpiero Lambiase naar McLaren. De oud-teambaas begrijpt wel waarom de vaste race-engineer van Max Verstappen voor de papaja’s kiest, en vice versa. Volgens de tegenwoordige analist trekt McLaren als wereldkampioenen grote talenten aan, en wil het team met Lambiase aan een stabiele basis voor de lange termijn werken.

Zowel Red Bull als McLaren maakte begin april bekend dat Gianpiero Lambiase de Oostenrijkse renstal verlaat en na 2027 zich voegt bij de papaja’s. Teambaas Andrea Stella ziet de komst van de Britse ingenieur als het bewijs van “hoe aantrekkelijk McLaren is geworden voor de beste talenten in de Formule 1”. Ook oud-teambaas Günther Steiner ziet hoe de wereldkampioenen bouwt aan stabiele basis voor de lange termijn.

“McLaren denkt op de lange termijn en dat is heel slim, want Will Courtenay van Red Bull is er ook bij, een geweldige kerel, en ze hebben een heel sterk team van individuen”, prijst Steiner de aanpak van McLaren in de Drive to Wynn-podcast. “Ze halen ervaren mensen binnen, maar die zijn nog jong genoeg om ervoor te willen gaan. Dit zijn geen mensen die op hun pensioen zitten te wachten, nee, ze willen nog steeds racen en winnen, dus heel, heel slim.”

‘McLaren trekt grote talenten aan’

Voor Steiner is de keuze van Lambiase voor McLaren ook niet verrassend. “McLaren won de afgelopen twee jaar en als je succesvol bent, dan wil iedereen bij het winnende team werken. Zo trek je grote talenten aan. Je ziet dat je eigen team niet meer dominant is, dus waar wil ik heen? Naar het beste team, als ik de kans krijg. Ze zijn niet naar een klein team gegaan, ze zijn naar het team gegaan dat de afgelopen twee jaar het beste was.”

Hoewel Lambiase officieel nog tot en met eind 2027 een contract bij Red Bull heeft, verwacht de oud-teambaas van Haas niet dat de ingenieur ook tot dan bij de Oostenrijkers blijft. “Ik denk dat hij binnenkort bij Red Bull weg zal zijn, en misschien kan hij zelfs eerder bij McLaren aan de slag, maar ze houden hem daar niet vast”, denkt Steiner. “Dat komt door de motivatie. Als je weet dat je ergens anders heen gaat, is dat altijd moeilijk. Natuurlijk wil je goed werk leveren, maar ga je er nog honderd procent voor? Misschien is dat maar 99%. Soms is dat niet goed genoeg in de Formule 1, zeker niet in de positie waarin ze zich nu bevinden. Red Bull zal de beste weg voorwaarts zoeken en dan beslissen wat ze met Lambiase doen.”

